До 1 млрд долларов хотят занять на строительство метро в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге СЦК рассказал, планирует ли акимат брать кредит на строительство метро, передает корреспондент NUR.KZ.

"С поддержкой главы государства мы отрабатываем с правительством возможность заимствования для строительства метро до станции в двух направлениях: до рынка "Барлык" - 5,3 км, и от станции "Жибек Жолы" до аэропорта - 14 км. Суммарно - 19,5 км, которые мы хотим построить.

Глава государства поддержал предложение акимата о выделении правительственной гарантии для реализации проекта, сегодня проходят изменения в бюджетное законодательство, чтобы такого рода проекты могли обслуживаться за счет республиканского бюджета. Мажилис нас поддержал. Мы ждем завершения работы в сенате, после чего решение вступит в силу", - говорит аким.

Он добавил, что переговоры будут вестись с теми, кто может предоставить необходимые средства.

"Мы ведем переговоры со всеми кредиторами, в том числе с "Эксим банк", ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), Азиатским банком реконструкции развития и т.д. Мы выбираем условия, которые будут выгодны нам, чтобы получить максимально комфортные и дешевые условия.

Когда условия будут готовы, будем определяться, выберем на конкурсной основе подрядчика. Хочу сказать, что недавние заявления депутата, что уже что-то выбрано - нет, это наши рабочие переговоры, над которыми мы думаем. Когда будет готово, мы опубликуем (заявление - прим. ред.) совместно с Минфином Казахстана. Может быть, это будет консорциум финансовых доноров", - рассказал Досаев.

Он добавил, что ожидает, что к концу 1 квартала следующего года определится, на каких условиях акимат готов работать. Предварительная сумма займа составит до 1 млрд долларов США. Кроме того, по словам акима, акимат будет тех выбирать партнеров, кто технологически готов быстро простроить метро. Оптимальные сроки, с его слов, - 3-3,5 года. Обе новые станции будут строиться одновременно.

Ранее Досаев рассказывал, как будет финансироваться строительство новой линии метро в Алматы.

Также ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил изыскать средства на продолжение строительства метро в Алматы, инициировав соответствующую поправку в Бюджетный кодекс.