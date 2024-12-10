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Мужчина погиб в результате падения на рельсы в метро Алматы (видео)

Опубликовано:

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Человек упал на рельсы в метро
Метро. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Человек упал на рельсы в алматинском метро - кадры появились в Сети. В пресс-службе ДП Алматы сообщили о гибели пострадавшего, передает NUR.KZ.

Информация о произошедшем и кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Qumash.

"На станции метро "Абай" в Алматы, по словам очевидцев, на рельсы упал человек. Пассажиры начали толкать вагон, чтобы вытащить его. На место оперативно прибыли полиция и скорая", - написал автор.

Произошедшее прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в ДП города.

"По данному факту проводится расследование. В результате несчастного случая погиб 26-летний мужчина, инвалид по зрению. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Подробности трагедии сообщили в пресс-службе метрополитена. Там заявили, что 10 декабря в 15:41 на станции Абай пассажир упал на платформу.

Поезд остановили, а упавшего мужчину подняли на перрон.

На официальном сайте метрополитена Алматы говорится, что во время нахождения в городском рельсовом транспорте пассажирам запрещается:

  • задерживать открытие и закрытие автоматических дверей электропоездов, открывать двери вагонов во время движения;
  • отвлекать машиниста во время движения электропоезда;
  • курить на остановках, станциях, в переходах и вагонах электропоезда;
  • засорять и загрязнять вестибюли, переходы, платформы станций, салоны вагонов, эскалаторы и пути;
  • распивать спиртные напитки, находиться на остановках станциях и в электроподвижных составах в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического опьянения;
  • провозить в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые, огнеопасные, зловонные, ядовитые и другие опасные вещества;
  • провозить мелкий садовый инвентарь, в том числе колющие и режущие предметы, не исключающие травмирования пассажиров, без соответствующей упаковки;
  • пользоваться открытым огнем, пиротехническими устройствами (фейерверками, петардами);
  • проходить на станцию без оплаты за проезд, а также проходить через закрытые турникеты и барьерные ограждения;
  • самовольно проникать в кабину машиниста электроподвижного состава, на пути электропоездов, в служебные и производственные помещения, в киоски вентиляционных шахт, тоннели и на огражденную территорию;
  • прислоняться к дверям вагонов электропоездов;
  • заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки электроподвижного состава;
  • передвигаться на велосипедах, роликовых досках, коньках и на других аналогичных средствах передвижения, на станциях и в вагонах электроподвижного состава;
  • пользоваться в вагоне без надобности связью "пассажир-машинист";
  • бегать по платформам, нарушать направление движения потока пассажиров, установленные информационными указателями и спускаться на электрифицированный путь;
  • бросать на пути предметы, которые могут вызвать нарушение движения электропоезда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2198549-chelovek-upal-na-relsy-v-metro-almaty/

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