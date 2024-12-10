Мужчина погиб в результате падения на рельсы в метро Алматы (видео)

Человек упал на рельсы в алматинском метро - кадры появились в Сети. В пресс-службе ДП Алматы сообщили о гибели пострадавшего, передает NUR.KZ.

Информация о произошедшем и кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Qumash.

"На станции метро "Абай" в Алматы, по словам очевидцев, на рельсы упал человек. Пассажиры начали толкать вагон, чтобы вытащить его. На место оперативно прибыли полиция и скорая", - написал автор.

Произошедшее прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в ДП города.

"По данному факту проводится расследование. В результате несчастного случая погиб 26-летний мужчина, инвалид по зрению. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Подробности трагедии сообщили в пресс-службе метрополитена. Там заявили, что 10 декабря в 15:41 на станции Абай пассажир упал на платформу.

Поезд остановили, а упавшего мужчину подняли на перрон.

На официальном сайте метрополитена Алматы говорится, что во время нахождения в городском рельсовом транспорте пассажирам запрещается:

задерживать открытие и закрытие автоматических дверей электропоездов, открывать двери вагонов во время движения;

отвлекать машиниста во время движения электропоезда;

курить на остановках, станциях, в переходах и вагонах электропоезда;

засорять и загрязнять вестибюли, переходы, платформы станций, салоны вагонов, эскалаторы и пути;

распивать спиртные напитки, находиться на остановках станциях и в электроподвижных составах в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического опьянения;

провозить в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые, огнеопасные, зловонные, ядовитые и другие опасные вещества;

провозить мелкий садовый инвентарь, в том числе колющие и режущие предметы, не исключающие травмирования пассажиров, без соответствующей упаковки;

пользоваться открытым огнем, пиротехническими устройствами (фейерверками, петардами);

проходить на станцию без оплаты за проезд, а также проходить через закрытые турникеты и барьерные ограждения;

самовольно проникать в кабину машиниста электроподвижного состава, на пути электропоездов, в служебные и производственные помещения, в киоски вентиляционных шахт, тоннели и на огражденную территорию;

прислоняться к дверям вагонов электропоездов;

заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки электроподвижного состава;

передвигаться на велосипедах, роликовых досках, коньках и на других аналогичных средствах передвижения, на станциях и в вагонах электроподвижного состава;

пользоваться в вагоне без надобности связью "пассажир-машинист";

бегать по платформам, нарушать направление движения потока пассажиров, установленные информационными указателями и спускаться на электрифицированный путь;

бросать на пути предметы, которые могут вызвать нарушение движения электропоезда.