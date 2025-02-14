Изменения внесли в работу метро Алматы из-за выросшего числа пассажиров

В метрополитене Алматы добавили дополнительные составы и сократили интервал движения в часы пик, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Как сообщили в метрополитене, для удобства пассажиров и в связи с увеличением пассажиропотока на линию выведены два дополнительных электроподвижных состава. Это позволило сократить интервал движения в утренние и вечерние часы пик до 3 минут 6 секунд.

"Это изменение направлено на улучшение комфорта поездок и снижение нагрузки на составы в периоды максимального спроса. Одновременное курсирование 13 составов позволит пассажирам сократить время ожидания на платформах и избежать скопления", - считают в компании.

Отмечается, что специалисты метрополитена продолжают мониторить пассажиропоток и оперативно вносят необходимые изменения в график движения поездов.

Напомним, ранее в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров. Произошло это после гибели человека, который упал на пути между вагонами. К слову, ограждения подверглись критике, на которую ответили в метрополитене города.