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Выделить миллиард долларов на строительство метро в Алматы предложил мажилисмен

Опубликовано:

Алматы метрополитені
Алматы метросы. Көрнекі сурет: KAZ.NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил изыскать средства на продолжение строительства метро в Алматы, инициировав соответствующую поправку в Бюджетный кодекс, передает NUR.KZ.

Депутат мажилиса Сергей Пономарев опубликовал в Instagram-аккаунте видео, в котором рассказывает о своем предложении выделить на продолжение строительства метро в Алматы 1 млрд долларов.

"Выделить под гарантии правительства 1 млрд долларов на строительство метро. Почему этот проект важен? Потому что Алматы стоит. У нас не метро, а аппендицит. У нас есть поручение президента построить еще две ветки метро - до аэропорта и до рынка "Барлык". Чтобы это сделать, нужны средства, и немалые", - заявил депутат.

Пономарев считает, что метро нужно немедленно, поскольку Алматы сегодня задыхается в пробках.

"Сумма солидная. Через "Эксимбанк" будут получены эти деньги. И по замыслу, от 8 до 13 млрд тенге в год будет погашаться. За восемь лет сумма долга будет погашена, и, надеюсь, метро будет построено", - отметил депутат.

Сергей Пономарев добавил, что уже инициировал такую поправку в Бюджетный кодекс и заверил, что будет делиться с подписчиками и избирателями новостями по этой теме.

Напомним, в начале декабря прошлого года стало известно, что в 2025 году будет сдана в эксплуатацию станция "Калкаман". В конце марта мы рассказывали, на какой стадии находится строительство станции.

Позже сообщалось, что до 2030 года планируется открыть еще три станции метро до рынка "Барлык". Две последние станции метро - "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" - были открыты в мае 2022 года.

Недавно и сам аким Алматы Ерболат Досаев заявлял, что мастер-план транспортного каркаса утвержден, и в следующем году начнутся основные капиталовложения и начало строительства больших проектов в городе.

"Метро в Алматы будет строиться, конечно, в предыдущие годы строилось не такими высокими темпами, у нас главные вызовы – мы хотим завершить строительство метро до станции "Калкаман", но при этом также рассматривается проект расширения в западном направлении до рынка "Барлык", и готовится к проекту в восточном направлении, в направлении аэропорта. Надеемся, в следующем году сможем более высокими темпами строить метро", - заявил тогда Досаев.

Тогда же и стало известно, что метро планируют продлить в направлении аэропорта в Алматы.

Недавно также сообщалось, где проложат новую ветку метро в южной столице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189399-vydelit-milliard-dollarov-na-stroitelstvo-metro-v-almaty-predlozhil-mazhilismen/

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