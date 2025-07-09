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    "Открыть национальную охоту на сайгаков": новую петицию запустили в Казахстане

    Опубликовано:

    Сайгаки
    Сайгаки. Фото: DNA KolyaN/Getty Images

    В Казахстане для голосования допущена петиция, авторы которой призывают руководство Министерства экологии РК разрешить "национальную охоту" на сайгаков, передает NUR.KZ.

    На сайте e-Petition прошла модерацию петиция, авторы которой требуют рассмотреть ситуацию с "критическим увеличением" поголовья сайгаков. По данным авторов, в Костанайской, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях количество сайгаков приобрело размеры, соответствующие критериям объявления ЧС.

    "Сайгаки размножаются с огромной быстротой. Их ареал - сельскохозяйственные области, валовый региональный продукт которых на треть формирует агросектор. Хотим донести нашу просьбу правильно: мы против уничтожения естественной фауны. Мы гордимся тем что в Казахстане сохранен такой редкий вид животных.

    Мы за то, чтобы отпугнуть их с полей, засеянных продовольственными культурами, готовы предоставить пастбища, арендуемые нами. Сайгаки очень быстро адаптируются к внешним факторам. Если раньше они убегали от одного вида человека или машины, боялись любого шума, то теперь такие действия имеют крайне незначительный эффект, сайга отбегает и возвращается. Только угроза жизни может заставить животных покинуть поля навсегда", - сказано в петиции.

    Ее авторы просят снять мораторий на добычу животных, но с установлением лимитов и правил. Кроме того, они предлагают рассмотреть возможность "открытия национальной охоты (с гончими собаками), с разрешением отстрела самцов и сеголеток".

    Отметим, что на момент публикации материала петицию подписали 50 человек (требуется 50 тыс. голосов для рассмотрения). Добавим, что получателем петиции указано Министерство экологии Казахстана.

    Напомним, несколько дней назад в Западно-Казахстанской области официально начались работы по регулированию численности сайгаков, которые продлятся до 30 ноября.

    Ситуация с сайгаками в Казахстане

    Ранее в мажилисе была поднята тема о том, на фоне роста поголовья сайгаков, фермеры заявили, что вынуждены выгонять их с полей. Аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков.

    Отмечалось, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях. В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

    А в марте в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.

    Также депутат Павел Казанцев заявил, что проблемы из-за выросшей численности сайгаков в Казахстане - это война. Депутат предложил разрешить частный убой сайгаков, чтобы казахстанцы смогли "фигачить" из ружья по животным. А вице-министр экологии и природных ресурсов прокомментировал предложение использовать мясо сайгаков в Казахстане после их убоя.

    Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1.5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления популяции данного уникального древнего животного в соседней стране.

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