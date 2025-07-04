Отстрел сайгаков официально начали в одном из регионов Казахстана

В Западно-Казахстанской области официально начались работы по регулированию численности оленей, которые продлятся до 30 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Сообщается, что для этого задействованы 40 специалистов, сформировано 4 специальные бригады. Каждая бригада оснащена 3 транспортными средствами, всего задействовано 12 машин.

По данным акимата, в результате проведенного в 2025 году обследования установлено, что общая численность сайгаков в ЗКО достигла 2,3 млн особей. При этом, регулировать можно только 20% популяции, то есть до 460 тыс. особей.

Сообщается, что мясо сайгаков будут сдавать на специально выделенные мясоперерабатывающие предприятия, их 4. В будущем их число может увеличиться.

"Неконтролируемое увеличение популяции сайгаков может нанести значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям и привести к нарушению равновесия в экосистеме", - добавили в акимате.

Ситуация с сайгаками в Казахстане

Ранее в мажилисе была поднята тема о том, на фоне роста поголовья сайгаков, фермеры заявили, что вынуждены выгонять их с полей. Аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков.

Отмечалось, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях. В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

А в марте в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.

Также депутат Павел Казанцев заявил, что проблемы из-за выросшей численности сайгаков в Казахстане - это война. Депутат предложил разрешить частный убой сайгаков, чтобы казахстанцы смогли "фигачить" из ружья по животным. А вице-министр экологии и природных ресурсов прокомментировал предложение использовать мясо сайгаков в Казахстане после их убоя.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1.5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления популяции данного уникального древнего животного в соседней стране.