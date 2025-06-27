Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока, заявили в МИД республики. Также была оказана помощь в эвакуации иностранцев, передает NUR.KZ.

Очередной этап эвакуации завершился при содействии государственных органов и зарубежных партнеров

25 июня посольства Казахстана в Израиле и Египте организовали эвакуацию 37 человек, в том числе 13 граждан Кыргызстана и России.

26 июня эта группа благополучно вернулась в Казахстан рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Каир - Шымкент.

Эвакуация. Фото: МИД РК

На сегодняшний день общее число эвакуированных из Израиля составило 103 человека.

Из Ирана при содействии посольств РК в Тегеране, Ашхабаде, Баку и Ереване с момента эскалации ситуации в регионе успешно эвакуированы 233 гражданина Казахстана.

Из них 135 человек выехали через Туркменистан, 25 - через Азербайджан, 73 - через Армению.

"Кроме того, в период с 23 по 25 июня в связи с временным закрытием воздушного пространства значительное число граждан Казахстана, находившихся в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, не смогли своевременно вернуться на Родину", - отметили в ведомстве.

Вернувшиеся граждане РК. Фото: МИД РК

Загранучреждения РК в указанных странах оказали всестороннюю консульско-правовую помощь и иную поддержку в урегулировании возникших вопросов и скорейшем возвращении соотечественников.

С 24 по 27 июня при содействии диппредставительств страны из Катара и ОАЭ в Казахстан были возвращены более 1900 граждан.

"Министерство иностранных дел РК выражает искреннюю благодарность властям Ирана, Израиля, Туркменистана, Египта, Азербайджана, Армении, ОАЭ и Катара за оперативную помощь и конструктивное взаимодействие в безопасном выезде казахстанцев.

МИД и посольства Казахстана продолжают круглосуточный мониторинг ситуации в регионе и оказывают необходимую консульскую поддержку гражданам. Гарантия прав, безопасности и благополучия казахстанцев, находящихся за рубежом, остается безусловным приоритетом деятельности внешнеполитического ведомства РК", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Затем Air Astana предупредила об отмене рейсов на Ближний Восток.

Свое предупреждение также опубликовало Минтуризма РК. Сообщалось, что в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации.

Вчера министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

Сегодня сообщалось, что в связи с прекращением огня на Ближнем Востоке Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана.

Позже появилась информация о том, что казахстанские авиакомпании начали вывозить граждан РК из ОАЭ и Катара.