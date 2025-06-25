Air Astana возобновила полеты на Ближний Восток

25 июня в связи с прекращением огня на Ближнем Востоке Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По информации авиакомпании Air Astana, опубликованной в Telegram-канале, ожидаются к выполнению 25 июня следующие рейсы (время указано местное):

Астана-Дубай - в 11:00;

Дубай-Астана - в 16:40;

Алматы-Доха - в 11:00;

Доха-Алматы - в 15:05;

Алматы -Дубай -в 11:15;

Дубай-Алматы - в 16:10.

Также на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс Дубай-Алматы в 17:40.

"Рейсы будут выполняться в соответствии с высокими стандартами безопасности полетов", - заверили в авиакомпании.

Напомним, ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Затем Air Astana предупредила об отмене рейсов на Ближний Восток.

Свое предупреждение также опубликовало Минтуризма РК. Сообщалось, что в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации.

Вчера министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

Стоит отметить, что Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что соглашение о перемирии огня между Ираном и Израилем вступило в силу.

Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

Однако вскоре после заявления о достигнутом соглашении по прекращению огня между Израилем и Ираном, страны его нарушили.

После этого авиакомпания Air Astana сообщила, что планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня при условии официального объявления о прекращении огня.