Казахстанцев начали вывозить из ОАЭ и Катара

Казахстанские авиакомпании SCAT и Air Astana сегодня, 25 июня, выполнят шесть рейсов из Дубая и Дохи в Алматы и Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

По информации Министерства транспорта, полеты на Ближний Восток по-прежнему выполняются в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана).

Сообщается, что Air Astana с 25 июня начала выполнение рейсов из Дубая в Алматы и Астану, а также из Дохи в Алматы. Для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов авиакомпания организует дополнительные репатриационный рейсы.

Авиакомпания "SCAT" начала вывоз граждан из Катара. Первый рейс Доха-Алматы вылетел сегодня, в 07:35 по времени Катара, с 213 пассажирами на борту. Также сегодня будет выполнен рейс Доха-Астана, вылет из Дохи запланирован в 14:30 по времени Катара. Ожидаемое количество пассажиров 290 человек.

Следующие запланированные чартерные рейсы для вывоза граждан:

27.06.25 - Доха-Астана

29.06.25 - Доха-Алматы

Напомним, ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Затем Air Astana предупредила об отмене рейсов на Ближний Восток.

Свое предупреждение также опубликовало Минтуризма РК. Сообщалось, что в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации.

Вчера министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

Сегодня сообщалось, что в связи с прекращением огня на Ближнем Востоке Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана.