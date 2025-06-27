Иран опроверг заявление Трампа о предстоящих переговорах

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отрицает какие-либо планы по возобновлению переговоров с США, несмотря на заявления Дональда Трампа, передает издание Tasnim.

Накануне министр дал интервью, в котором осудил соучастие США в конфликте против Ирана. Аракчи осудил нападение США на Иран как предательство дипломатии и переговоров.

Опровергая заявление президента США Дональда Трампа о том, что ядерные переговоры с Ираном состоятся на следующей неделе, министр иностранных дел Ирана добавил, что соглашения о возобновлении переговоров не достигнуто.

По его словам, не было и речи о продолжении переговоров.

Иран по-прежнему привержен дипломатии, но решение о том, возобновлять или нет переговоры с США, должно быть оценен, заявил министр.

Как пишет РИА Новости, на днях в Гааге в ходе саммита НАТО Трамп заявил, что США и Иран будут разговаривать на следующий неделе. Он также предполжил, что по итогам переговоров может быть подписано соглашение.

Ране верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время обратился к народу и поздравил жителей страны с победой над Израилем и США.

В конце прошлой недели США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия.

Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США. Позже президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем.

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