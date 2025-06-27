Глава МИД Ирана высказался о возобновлении прямых переговоров с США
Опубликовано:
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что договоренности о возобновлении переговоров между США на текущий момент отсутствуют, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
По данным издания, об этом Аракчи заявил в эфире телеканала IRIB. Он подчеркнул, что договоренности о возобновлении переговоров между США и Ираном на текущий момент отсутствуют.
"До сих пор не достигнуто соглашения о возобновлении переговоров. Я четко заявляю, что не было сделано ни назначения, ни обещания, и мы вообще не говорили о возобновлении переговоров", - сказал глава внешнеполитического ведомства Ирана.
По словам Арагчи, Тегеран продолжает обсуждать вопрос с учетом интересов иранского народа, однако никакого содержательного соглашения для начала диалога пока нет.
Напомним, накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время обратился к народу и поздравил жителей страны с победой над Израилем и США.
В конце прошлой недели США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия.
Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США. Позже президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2259924-glava-mid-irana-vyskazalsya-o-vozobnovlenii-pryamyh-peregovorov-s-ssha/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах