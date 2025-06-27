Глава МИД Ирана высказался о возобновлении прямых переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что договоренности о возобновлении переговоров между США на текущий момент отсутствуют, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По данным издания, об этом Аракчи заявил в эфире телеканала IRIB. Он подчеркнул, что договоренности о возобновлении переговоров между США и Ираном на текущий момент отсутствуют.

"До сих пор не достигнуто соглашения о возобновлении переговоров. Я четко заявляю, что не было сделано ни назначения, ни обещания, и мы вообще не говорили о возобновлении переговоров", - сказал глава внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам Арагчи, Тегеран продолжает обсуждать вопрос с учетом интересов иранского народа, однако никакого содержательного соглашения для начала диалога пока нет.

Напомним, накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время обратился к народу и поздравил жителей страны с победой над Израилем и США.

В конце прошлой недели США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия.

Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США. Позже президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем.