Сколько казахстанцев остаются в Иране и Израиле, ответили в МИД

На брифинге в казахстанском МИД сообщили о количестве оставшихся в Иране и Израиле казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, из Ирана эвакуировали 230 граждан Казахстана, из Израиля - 66 человек.

"По нашим подсчетам, в Иране осталось около 50 человек с паспортом РК. Речь идет именно о тех, у кого есть казахстанское гражданство, а не о казахах, проживающих в Иране, у них другое гражданство. Примерно 50 человек осталось, и большая часть из них - наши сотрудники, работающие там", - сообщил Смадияров.

В Израиле, по данным МИД РК, остаются 170 граждан Казахстана.

"Они могут выехать из страны через аэропорты, но, если обратятся за помощью в посольство, мы обязательно поможем", - добавил Смадияров.

В МИД добавили, что вывозить казахстанцев было сложно.

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"Нелегко вывезти людей из мест боевых действий - например, из Израиля автобусом довезли до Египта, и оттуда самолетом, а из Ирана выезжали несколькими маршрутами - через Азербайджан, Туркменистан и Армению. (...)

Если сейчас есть те, кто находится в Иране и Израиле и еще не связался с посольствами, просьба выйти на связь, рассказать о себе - остается ли гражданин там, либо он нуждается в эвакуации", - добавил официальный представитель МИД РК.

Напомним, ранее 20 июня сообщалось, что из Израиля эвакуировано 66 казахстанцев, из Ирана 78 - через Египет, Армению, Азербайджан и Туркменистан.

До этого 18 июня 109 граждан Казахстана эвакуировали из Ирана. Эвакуация осуществлялась транзитом через территории дружественных государств региона, в частности, 89 человек покинули Иран через Туркменистан и 20 - через Азербайджан.

До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

А в Министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили о том, что казахстанцам, покинувшим Иран, оказали гуманитарную помощь.