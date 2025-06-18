109 казахстанцев эвакуировали из Ирана (фото)

Казахстан эвакуировал своих граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке - они вернулись домой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как отметили в ведомстве, в условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Казахстан оперативно организовал эвакуацию своих граждан с территории Исламской Республики Иран.

"Благодаря слаженной работе и высокому уровню межведомственного взаимодействия МИД, профильных государственных органов и дипломатических представительств Казахстана за рубежом обеспечена эвакуация 109 казахстанцев", - сообщили в ведомстве.

Эвакуация осуществлялась транзитом через территории дружественных государств региона, в частности, 89 человек покинули Иран через Туркменистан и 20 - через Азербайджан. Всем эвакуированным была оказана консульско-правовая помощь и созданы необходимые условия для возвращения на Родину.

"МИД выражает признательность властям Ирана, Туркменистана и Азербайджана за оказанное содействие и конструктивное взаимодействие, сыгравшие ключевую роль в обеспечении безопасного и своевременного перемещения казахстанцев по всему маршруту", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе подготовки и проведения эвакуационных мероприятий казахстанские дипломаты в круглосуточном режиме координировали действия с местными властями, обеспечивали логистику маршрутов, взаимодействовали с местными органами власти и оказали необходимую поддержку соотечественникам на местах.

В кратчайшие сроки было обработано более 200 личных обращений, обеспечена непрерывная связь с группами казахстанцев по всей территории Ирана и организовано их передвижение по заранее согласованным транзитным маршрутам.

В ведомстве отметили, что эвакуационная работа продолжается и в настоящее время МИД РК совместно с другими профильными ведомствами работает над эвакуацией граждан Казахстана из Израиля.

"Гарантия прав, безопасности и благополучия казахстанцев за рубежом остается безусловным приоритетом внешнеполитического курса страны", - подчеркнули в МИДе.

Ранее в казахстанском МИД официальный представитель Айбек Смадияров сообщил о ситуации с казахстанцами в Иране и Израиле.

До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

А в Министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили о том, что казахстанцам, покинувшим Иран, оказали гуманитарную помощь.