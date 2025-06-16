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Казахстанцы эвакуируются из Ирана через Туркменистан: в МИД сделали заявление

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Флаг Туркменистана на площади
Флаг Туркменистана. Иллюстративное фото: AFP/Getty Images

В Министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили о том, что казахстанцам, покинувшим Иран, оказали гуманитарную помощь, передает NUR.KZ.

Как сказано в заявлении МИД Туркменистана, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, территория страны предоставлена для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана.

"По состоянию на сегодняшний день через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран.

Прибывшим были предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости. Соответствующие государственные органы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипломатическими миссиями иностранных государств и международными организациями", - сказано в сообщении.

Ранее Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последн

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Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255757-pokidayut-iran-mid-turkmenistana-soobshchilo-o-pomoshchi-zhitelyam-kazahstana/