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    Еще больше 100 казахстанцев эвакуировали из Ирана и Израиля

    Опубликовано:

    Эвакуация
    Эвакуация. Фото: МИД РК

    Из Израиля эвакуировано 66 казахстанцев, из Ирана 78 - через Египет, Армению, Азербайджан и Туркменистан, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

    Как сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Республики Казахстан, ведомство в рамках координированных эвакуационных мероприятий вывезло из Израиля 66 соотечественников (через территорию Египта), из Ирана 78 граждан (через Армению - 73, Азербайджан - 2, Туркменистан - 3).

    Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам.

    Эвакуация
    Эвакуация. Фото: МИД РК

    Эвакуация
    Эвакуация. Фото: МИД РК

    Эвакуация
    Эвакуация. Фото: МИД РК

    МИД РК выражает признательность властям Израиля, Египта и Армении, а также вновь благодарит иранских, азербайджанских и туркменских коллег, оказывающих поддержку в эвакуации казахстанцев. Благодаря совместным усилиям все больше граждан получают возможность благополучно вернуться домой.

    Напомним, ранее 18 июня 109 граждан Казахстана эвакуировали из Ирана. Эвакуация осуществлялась транзитом через территории дружественных государств региона, в частности, 89 человек покинули Иран через Туркменистан и 20 - через Азербайджан.

    Ранее в казахстанском МИД официальный представитель Айбек Смадияров сообщил о ситуации с казахстанцами в Иране и Израиле.

    До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

    Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

    На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

    Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

    А в Министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили о том, что казахстанцам, покинувшим Иран, оказали гуманитарную помощь.

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