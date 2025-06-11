К желающим купить недвижимость в Астане обратились в акимате

Желающие купить недвижимость в Астане путем долевого строительства могут проверить законность объектов через приложение eGov Mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Важная информация для желающих купить недвижимость в столице появилась в Telegram-канале акимата.

"Уважаемые жители и гости столицы! На сегодняшний день вы можете проверить объекты долевого строительства через приложение eGov Mobile", - сообщили в ведомстве.

Для получения информации достаточно выполнить три простых шага:

Открыть приложение eGov Mobile. Перейти в раздел "Другие сервисы". Далее "Жилищный портал" и ввести БИН, название застройщика или жилого комплекса.

"В информационной системе "Жилищный портал" доступна подробная информация о всех законно строящихся объектах долевого участия, которые имеют гарантию Казахстанской жилищной компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков", - отмечается в публикации.

Добавим, мы также писали о том, что многие строительные компании возводят жилищные комплексы в рамках долевого строительства, то есть привлекают деньги будущих жильцов. Это выгодно как самим застройщикам, так и казахстанцам, ведь покупка квартиры на этапе строительства может быть более выгодной.

Однако у таких сделок есть свои риски, и если покупатель нарвется на недобросовестного застройщика, может возникнуть ситуация, что жилой комплекс так и не возведут, а деньги, уплаченные в рамках долевого строительства, никто не вернет.

Поэтому здесь важно соблюдать осторожность - перед тем, как заключать сделку, нужно проверить застройщика и убедиться, что у него есть разрешение привлекать деньги дольщиков.

Подробнее о том, как проверить объект долевого строительства онлайн, читайте в нашем материале.

А в тему проблемных вложений напомним о нескольких таких случаях. Так, в Астане дольщики вложили миллионы в ЖК, который суд постановил снести.

Ранее на встрече акима Астаны с горожанами в феврале этого года астанчане пожаловались на застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким предупредил представителя компании лично.

После другой жалобы горожанки - на долгострой "Family Park" - аким Астаны пригрозил еще одному застройщику, призвав разобраться с ним прокуратуру и полицию.

Добавим также, что в марте прошлого года акимат Астаны опубликовал новый список недобросовестных застройщиков. На 33 строительных объектах столицы из-за нарушений были приостановлены работы. Здания возводились без разрешительных документов.

А в октябре прошлого года в Астане прокуроры выявили 37 незаконно строящихся жилых домов, расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков. МВД в связи с этим обратились с призывом.