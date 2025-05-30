В Астане дольщики вложили миллионы в ЖК, который суд постановил снести

В Астане дольщики потеряли миллионы, вложившись в строительство, разрешения на которое у застройщика не оказалось, передает сайт телеканала КТК.

Очередной скандал с дольщиками в Астане. На этот раз, по словам одного из вкладчиков, дошло даже до рукоприкладства.

Все началось с того, что жители столицы внесли средства за еще не построенное жилье, а разрешения на возведение многоэтажки у застройщика не оказалось. Как и полномочий на привлечение денег дольщиков.

В возведение этого ЖК люди вложили деньги в прошлом году. Какое-то время темпы строительства радовали глаз, но прошлой осенью работы остановились.

"Из нас никто не может поверить в то, что такое вообще возможно в столице! Возглавляют эту компанию несколько человек. Мы сами провели расследование и выяснили, что эти люди были осуждены за мошенничество по строительству.

Когда я заключал договор с ними, генеральным директором выступала девушка. Но потом каким-то волшебным образом она исчезает из поля зрения, и где-то в сентябре появляются вот эти два товарища", - рассказал изданию астанчанин Тимур Каримов.

Оказалось, что разрешения на строительство у компании не было. Это представителям издания рассказали в районном акимате столицы. Возведенные же несколько этажей теперь должны снести по решению суда.

"Строительство объекта начато без соответствующих разрешительных документов и уведомления о начале строительно-монтажных работ. В связи с этим управлением контроля и качества были составлены административные материалы и направлены в суд.

Решением первой инстанции объект подлежит сносу. Застройщик подал в апелляцию. Решением второй инстанции ему было отказано.

На сегодняшний день имеется решение суда о демонтаже самовольно возведенного объекта. Привлекал он дольщиков незаконно, без разрешения на привлечение денег дольщиков", - сообщил руководитель отдела инспекции района Нура управления контроля и качества городской среды Астаны Еркебулан Сережа.

Судя по всему, единственное, на что теперь могут надеяться дольщики, так это на возврат своих денег. В этом компания людям не отказывает. Правда, пока только на бумаге и на словах.

"Вот, у меня есть бумага, на которой он мне расписал, что 3 миллиона я получу ровно в 11 часов 15 апреля, потом 5,5 млн - в 5 часов вечера 15 апреля. То есть по его расписке, я уже в апреле деньги получила.

Приглашал меня в офис: "Придите в офис с пакетом, несите с собой пакет, я вам наличку дам". Я прихожу в офис, спрашиваю: "А где счетная машинка? Я пришла с пакетом". "Нет, сегодня не получается, давайте завтра в 5 часов ровно вам упадут деньги". Завтра в 5 часов набираю, а он: "Ну, сегодня уже пятница". Две недели ровно я ходила, как на работу", - говорит Людмила Маер.

А вот другому дольщику однажды и вовсе якобы пришлось снимать побои. Происшествие, о котором, вероятно, идет речь, попало в поле зрения камер видеонаблюдения. Получив медицинское освидетельствование и приложив к нему записи, профессиональный музыкант написал заявление в полицию.

"Он приехал ко мне во двор, я ему сказал, где живу. То, что я занимаюсь скрипкой, не говорит о том, что я из робкого десятка! Один вышел.

Но, к сожалению, у человека нет никаких принципов, то, что говорит "один на один". Нет, он привозит с собой еще трех-четырех человек. Мне говорится, что будет решаться вопрос именно таким образом. Причем "не только с тобой".

У меня такое впечатление сложилось, что мы в какие-то 90-е попали", - рассказал Тимур Каримов.

Все произошло в марте нынешнего года. Полиция уже несколько месяцев выясняет обстоятельства случившегося. Предполагаемый виновный до сих пор не установлен.

"В управление полиции района Нура обратился житель столицы, который просит принять меры в отношении своего ранее знакомого, так как последний из-за своей личной неприязни нанес телесные повреждения потерпевшему. По данному факту расследуется уголовное дело, которое зарегистрировано в ЕРДР по ст. 108 ч. 1 УК РК. Иная информация не подлежит разглашению", - прокомментировал заместитель начальника следственного отдела УП района Нура ДП Астаны.

В самой компании журналистам издания пообещали ответить на все вопросы. Правда, на протяжении нескольких дней времени для встречи со съемочной группой так и не нашли.

Дольщикам же, по словам самих людей, дали новое обещание - снести то, что уже построили, и возвести новое.

Источник: КТК

Напомним, в октябре прошлого года прокуроры выявили 37 незаконно строящихся жилых домов, расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков. МВД в связи с этим обратились с призывом.

Также в прошлом году акимат Астаны опубликовал список недобросовестных застройщиков. Сообщалось, что в городе без разрешительных документов по данным на начало 2023 года велось строительство 90 объектов. Из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство.

В марте акимат Астаны опубликовал новый список. На 33 строительных объектах столицы из-за нарушений приостановлены работы. Здания возводились без разрешительных документов.

По теме долгостроев напомним, на встрече акима Астаны с горожанами в феврале этого года астанчане пожаловались на застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким предупредил представителя компании лично.

На встрече акима с астанчанами присутствовал представитель строительной компании "Onyx Comfort" - на жалобы о долгострое он заявил, что лично ему никто из дольщиков не звонил.

После другой жалобы горожанки - на долгострой "Family Park" - аким Астаны пригрозил еще одному застройщику, призвав разобраться с ним прокуратуру и полицию.