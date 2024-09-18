ЖК незаконно строят в Астане: МВД обратилось к казахстанцам с призывом

В МВД предупредили застройщике, который, несмотря на запрет строительства жилого комплекса в Астане, продолжает незаконно привлекать клиентов под предлогом продажи квартир, передает NUR.KZ.

Речь идет о ЖК Ayana Plaza, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На данный момент полиция Астаны расследует уголовное дело в отношении руководителей ТОО "Kaztelematica", ТОО "Kaztelematica group" и ТОО "Building company" по факту мошенничества, заключающегося в завладении обманом деньгами дольщиков, которые были предназначены для строительства данного ЖК.

Так, с заявлением в полицию обратилось уже 110 потерпевших. В ходе досудебного расследования установлено, что количество пострадавших значительно превышает эту цифру.

Полиция настоятельно рекомендует не вкладывать деньги в строительство ЖК Ayana Plaza. А граждан, пострадавших от действий руководителей указанных компаний, попросили обратиться в ДП Астаны по адресу: ул. Сейфуллина, 37.

Напомним, что акимат Алматы также регулярно обновляет список жилых комплексов, в которых не рекомендуется покупать квартиры. Так, по состоянию на июль этого года, их число достигало 45.

Позже в том же месяце Антикор сообщил о коррупционных рисках при строительстве садовых домиков в предгорных зонах Алматы. Среди них - изменение градостроительных документов и целевого назначения земель.

В марте в Астане приостановили работы на 33 строительных объектах. Здания возводились без разрешительных документов.