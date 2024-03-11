Строительство 33 новых ЖК приостановили в Астане: акимат опубликовал список

На 33 строительных объектах Астаны из-за нарушений приостановлены работы. Здания возводились без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Столичный акимат опубликовал списки многоквартирных жилых комплексов, которые строились без разрешительных документов. В нем насчитывается 33 объекта.

"Все субъекты привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ", - сообщили в акимате.

Отмечается, что акиматом в 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города было направлено свыше сотни исковых заявлений на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них:

3 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде;

26 исковых заявлений оставлено без рассмотрения ввиду исполнения требований предписаний;

86 исковых заявлений удовлетворено;

77 решения суда находятся на исполнении в Департаменте юстиции Астаны.

Вместе с тем, по данным акимата, в Астане имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Поэтому местным органом в СМИ систематически публикуется так называемый "черный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.

Акимат обращается к горожанам и рекомендует, в случае, если заключена сделка в обход действующего закона, обращаться в уполномоченный орган - Управление контроля и качества городской среды Астаны.

Напомним, в середине августа прошлого года акимат Астаны публиковал список недобросовестных застройщиков.

"На территории города без разрешительных документов по данным на начало 2023 года велось строительство 90 объектов. Из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство", - говорили в акимате.

По остальным 46 строительным объектам замечания устраняли.

Кроме того, в начале апреля прошлого года суд постановил снести строящийся МЖК Washington в Астане. Застройщика, как сообщалось тогда, оштрафовали.

В ноябре прошлого года сообщалось о том, что в Астане сносят ЖК, который строили без разрешительных документов. На застройщика составили четыре адмпротокола, а сам ЖК "Коктобе" снесли.