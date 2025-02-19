"Надо привлечь конкретно этого персонажа": аким Астаны потребовал завести дело на застройщика

Астанчане пожаловались на застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким предупредил представителя компании лично, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече акима с астанчанами присутствовал представитель строительной компании "Onyx Comfort" - на жалобы о долгострое он заявил, что лично ему никто из дольщиков не звонил.

"О чем вы говорите? Нет ни одного госоргана, куда они не ходили, о чем вы говорите", - возмутился таким ответом аким Женис Касымбек.

Представитель стройкомпании добавил, что следствие по долгострою уже идет.

"Я вас предупреждаю, таких ребят много, которые ходили уверенные, что они и дальше будут вот так за нос водить. Где они сейчас? Вот, здесь все руководство правоохранительных органов", - ответил Касымбек.

Он обратился к присутствующим в зале представителям правоохранительных органов.

"Достроят они, не достроят, но то, что они столько людей обманывают, надо к уголовной ответственности привлечь конкретно этого персонажа и других людей ответственных", - заявил аким.

Напомним, неделю назад сообщалось, что в Астане выставили на продажу долгострой - торговый центр "Сити Палас", который в прошлом году переименовали в Respublika Plaza и планировали завершить работы в 2026 году.

Ранее в конце декабря аким Астаны заявил о скорой ликвидации компании "Елорда құрылыс", которая достраивает ЖК для дольщиков, пострадавших от нечестных стройкомпаний.

"В дальнейшем мы не планируем финансировать напрямую решение этих проблем. Но понимаем, что возникают форс-мажорные условия. В этих случаях будем принимать какие-то другие меры, но уже прямого финансирования строительства за счет бюджета не будет", - сказал аким.

До этого сообщалось, что в Астане решили вопрос еще с двумя долгостроями - ЖК "Территория комфорта-1" (вторая очередь) и "Жагалау 4".

Также акимат Астаны публиковал список недобросовестных застройщиков. На 33 строительных объектах столицы из-за нарушений в прошлом году были приостановлены работы. Здания возводились без разрешительных документов.