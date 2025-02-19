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"Вы кто такой? Прокуратура, разберитесь с ним": аким Астаны пригрозил еще одному застройщику

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Женис Касымбек
Женис Касымбек. Фото: akorda.kz

На встрече с жителями столицы астанчанка пожаловалась на качество ЖК, ставшего долгостроем – компания, решившая достроить объект после другого застройщика, не выполняет обязательства, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница столицы пожаловалась на долгострой "Family Park" - за недостроенный объект взялся частный инвестор, однако, множество недочетов так и не устранено.

"У вас миллион замечаний. Вы когда будете это завершать? Лифты, кровля, фасад, двор - миллион замечаний. Когда вы будете это делать? Почему мы всем городом должны за вами ходить? Вы кто такой?

Бабушка пришла, почему она должна вас умолять что-то доделать? Вы обязаны это доделать, вы же на себя это взяли. Я в прошлый раз вас предупреждал, полиция разберется с прокуратурой. Плохо закончится это все", - возмутился аким Женис Касымбек, обращаясь к инвестору.

Инвестор попытался ответить по ряду проблемных пунктов, убеждая, что работы идут, но жители утверждали обратное.

"Молодой человек, будете разбираться в другом месте. Я прошу прокуратуру и полицию, мы, честно говоря, давно обещали жителям к этому человеку принять меры. Почему до сих пор он ходит и водит нас за нос? Я прошу прокуратуру настойчиво, разберитесь с ним.

Столько людей за ним ходит, он их обманывает - каждый раз говорит, что лифт будет через неделю, через две, через три. Почему вы ходите, обманываете? Пожилые люди приходят. Вы думаете, им делать нечего? Почему человек так уверен в своей безнаказанности? Я прошу прокуратуру и полицию: примите меры. Каждый раз одно и то же. Мне самому уже стыдно этим людям говорить - срок до 15 марта, до 25 марта и т.д.", - заявил Касымбек.

Стоит отметить, что сегодня астанчане также пожаловались на застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким предупредил представителя компании лично.

На встрече акима с астанчанами присутствовал представитель строительной компании "Onyx Comfort" - на жалобы о долгострое он заявил, что лично ему никто из дольщиков не звонил.

Еще главу столицы спросили, что будет с участком набережной, который ранее был огорожен забором из-за нахождения там дачи Дариги Назарбаевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222123-vy-kto-takoy-prokuratura-razberites-s-nim-akim-astany-prigrozil-eshche-odnomu-zastroyshchiku/