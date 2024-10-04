37 незаконно строящихся многоэтажек выявили прокуроры в Астане

В Астане прокуроры выявили несколько десятков незаконно строящихся жилых домов, расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

"На территории столицы выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов. При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков. По этим основаниям в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12-ти застройщиков", - говорится в сообщении ведомства.

В столичной прокуратуре напомнили, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);

участие в проекте банка второго уровня;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.

При этом запрещено привлечение денежных средств граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования).

Перед покупкой квартиры в новостройке казахстанцам рекомендуют проверить благонадежность застройщика. Ознакомиться с реестром договоров о предоставлении гарантии по строящимся объектам, а также сертификатами гарантии, выданными Казахстанской жилищной компанией, можно ознакомиться здесь.

Напомним, в сентябре в МВД предупредили застройщика, который, несмотря на запрет строительства жилого комплекса в Астане, продолжает незаконно привлекать клиентов под предлогом продажи квартир. Сообщалось, что полиция Астаны расследует уголовное дело в отношении руководителей ТОО "Kaztelematica", ТОО "Kaztelematica group" и ТОО "Building company". С заявлением в полицию обратилось уже 110 потерпевших. В ходе досудебного расследования установлено, что количество пострадавших значительно превышает эту цифру.

Отметим, что и акимат Алматы регулярно обновляет список жилых комплексов, в которых не рекомендуется покупать квартиры. Так, по состоянию на июль этого года, их число достигало 45.

Позже в том же месяце Антикор сообщил о коррупционных рисках при строительстве садовых домиков в предгорных зонах Алматы. Среди них - изменение градостроительных документов и целевого назначения земель.

Мы также писали, что в марте в Астане приостановили работы на 33 строительных объектах. Здания возводились без разрешительных документов.