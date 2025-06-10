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Какие пособия будет получать девочка, которой ампутировали ноги после ДТП с автобусом в Астане

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Ребенок в больнице
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Golfcuk/Getty Images

Вице-министр труда и соцзащиты населения на брифинге в кабмине рассказала, какие пособия сможет получать девочка, которая лишилась ног в ДТП с автобусом в центре Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Виктория Шегай сообщила, что сейчас ведется работа Минздравом по оказанию девочке медицинской помощи.

"По завершению процедур, необходимых по реабилитации и оказанию медпомощи, ребенку при установлении инвалидности будет полагаться государственное пособие из республиканского бюджета.

В части оказания помощи матери, скорее всего, - это будет пособие по уходу за ребенком с инвалидностью. Размеры неизвестны, все будет зависеть от индивидуальной степени утраты стойкой работоспособности", - сказала она.

Добавим, накануне стало известно, что акимат совместно с частным спонсором передал семье девочки, лишившийся ног в ДТП с автобусом, сертификат на квартиру в новом ЖК. Также ранее говорилось о страховых выплатах.

По самому происшествию напомним - 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет. В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, позже стало известно, что водителя автобуса задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253864-kakie-posobiya-smozhet-poluchit-devochka-kotoroy-amputirovali-nogi-posle-dtp-s-avtobusom-v-astane/