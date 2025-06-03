ДТП с автобусом в Астане: одной пострадавшей ампутировали ноги

В управлении общественного здравоохранения города Астаны сообщили свежую информацию о состоянии пострадавших в результате аварии с автобусом, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой.

"Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сообщили в УОЗ.

Напомним, вчера вечером в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. По словам очевидцев, автобус врезался в столб в микрорайоне "Самал". А судя по фото, у транспортного средства зажевало двери.

Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы вчера сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила дело по факту ДТП.

Сегодня в столичном Автобусном парке №1 прокомментировали вчерашнее ДТП с участием маршрутного автобуса.