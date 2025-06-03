Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ДТП с автобусом в Астане: одной пострадавшей ампутировали ноги

Опубликовано:

Рука девушки на больничной койке
Больница. Иллюстративное фото: Woraput/Getty Images

В управлении общественного здравоохранения города Астаны сообщили свежую информацию о состоянии пострадавших в результате аварии с автобусом, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой.

"Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сообщили в УОЗ.

Напомним, вчера вечером в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. По словам очевидцев, автобус врезался в столб в микрорайоне "Самал". А судя по фото, у транспортного средства зажевало двери.

Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы вчера сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила дело по факту ДТП.

Сегодня в столичном Автобусном парке №1 прокомментировали вчерашнее ДТП с участием маршрутного автобуса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2251725-dtp-s-avtobusom-v-astane-odnoy-postradavshey-amputirovali-nogi/