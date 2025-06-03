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ДТП с автобусом в Астане: акимат окажет материальную помощь пострадавшим

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Автобус въехал в столб в Астане
Место ДТП. Фото: t.me/astanovka98

Акимат Астаны сообщает, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная и другая необходимая дополнительная помощь, передает NUR.KZ.

Как сообщает акимат Астаны, пострадавшим в автобусе в результате ДТП оказывается медицинская и психологическая помощь, также будет оказана материальная и другая необходимая дополнительная помощь.

"Пострадавшим пассажирам в соответствии с действующим законодательством после проведения медицинской и страховой экспертизы будут произведены денежные выплаты", - сообщается в публикации.

Также сообщается, что водитель автобуса имеет общий стаж более 15 лет на пассажирском транспорте и работает в автопарке с 2020 года.

"В день происшествия он прошел обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к работе. Работает первый день после выходного. Автобус 2024 года, на момент выезда на линию автобус находился в технически исправном состоянии", - информирует акимат.

Напомним, вчера вечером в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. По словам очевидцев, автобус врезался в столб в микрорайоне "Самал". А судя по фото, у транспортного средства зажевало двери.

Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы вчера сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

Сегодня в столичном Автобусном парке №1 прокомментировали вчерашнее ДТП с участием маршрутного автобуса.

Также стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. По уточненным данным, всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое, состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2251779-dtp-s-avtobusom-v-astane-akimat-okazhet-materialnuyu-pomoshch-postradavshim/