"Зажевало двери": пассажирский автобус врезался в столб в Астане, есть пострадавшие (фото, видео)

В Сети появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса. По данным очевидцев, автобус врезался в столб, на месте работают медики, передает NUR.KZ.

Как сказано в публикациях Telegram-канала Astanovka98, в микрорайоне Самал в Астане произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.

Сообщается, что транспортное средство врезалось в столб. О пострадавших очевидцы не сообщали. При этом отмечается, что на месте находятся кареты скорой помощи.

По данным очевидцев, на месте ДТП столпились прохожие.

Вскоре были опубликованы фото передней части автобуса. Отмечается, что у транспортного средства зажевало двери.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны. А в управлении общественного здравоохранения столицы пообещали предоставить информацию позже.

"На проспекте Республики произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В результате ДТП имеются пострадавшие. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшим оказывается необходимая помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства", - прокомментировали в ДП столицы.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Ранее в Алматы четыре человека пострадали в ДТП с автобусом. Тогда автобус, следовавший по проспекту Рыскулова, восточнее улицы Шемякина допустил столкновение с автомобилем марки Audi во время разворота. Легковушка следовала в противоположном направлении.