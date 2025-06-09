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Эзотерика

Семье девочки, которой ампутировали ноги после ДТП с автобусом в Астане, предоставят жилье

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Қазақ тілінде оқу
Ребенок под капельницей лежит
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Pornpak Khunatorn / Getty Images

Сегодня в кулуарах Акорды аким Астаны сообщил журналистам, что ведомство предоставит жилье семье девочки, которой ампутировали обе ноги в результате ДТП с автобусом, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили акима, что делается для помощи семье пострадавшей девочке, в частности, ее матери.

"Она мать-одиночка, многодетная мама, со стороны акимата какая помощь ей была оказана? В соцсетях идет бурное обсуждение, и люди осуждают вас. Почему вы не пошли к ним, почему никто не извинился перед ними?" - спросили акима.

Женис Касымбек на это ответил, что мать девочки несколько раз посещали чиновники столичного акимата. Вчера визит совершил он сам, сегодня после обеда туда поедет его заместитель.

"Теперь о помощи - страховка в районе 20 млн тенге, акимат дал 10 млн и планируем еще 10 млн дополнительно дать. Также решим вопрос с жильем. Официально об этом сейчас вам говорим - жильем эту семью обеспечим", - сказал аким.

Напомним, ранее 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет.

В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, позже стало известно, что водителя автобуса задержали.

Сегодня, 9 июня, уполномоченный по правам человека в Казахстана Динара Закиева рассказала о встрече с девочкой, которой ампутировали ноги после ДТП, и добавила, что все вопросы, связанные с дальнейшей жизнью семьи, сейчас детально прорабатывает аким столицы Женис Касымбек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2253426-seme-devochki-kotoroy-amputirovali-nogi-posle-dtp-v-astane-predostavyat-zhile/