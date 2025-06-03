"Не заметил столб": ДТП с автобусом в Астане прокомментировали в автопарке

В столичном Автобусном парке №1 прокомментировали вчерашнее ДТП с участием маршрутного автобуса. Водитель автобуса не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на автопарк.

Как сообщили в автопарке, по предварительным данным, водитель не заметил информационный столб на проезжей части и допустил столкновение. В момент аварии автобус, согласно данным системы Avtobus, двигался с разрешенной скоростью — от 25 до 34 км/ч.

Отмечается, что в результате столкновения сам водитель не пострадал.

"Мы выражаем искреннее сожаление по поводу произошедшего и желаем скорейшего выздоровления всем пассажирам.

Водитель автобуса имеет общий стаж более 15 лет на пассажирском транспорте и работает в автопарке с 2020 года. В день происшествия он прошел обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к работе. Согласно разнарядке, работает первый день после выходного.

По данному факту заведено уголовное дело. Автопарк оказывает полное содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую информацию", - сообщили в автопарке.

Напомним, вчера вечером в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. По словам очевидцев, автобус врезался в столб в микрорайоне Самал. А судя по фото, у транспортного средства зажевало двери.

Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила дело по факту ДТП.