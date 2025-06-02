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ДТП с автобусом в Астане: 10 человек пострадали, один в тяжелом состоянии

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Автобус въехал в столб в Астане
Место ДТП. Фото: t.me/astanovka98

10 человек доставлены в различные городские стационары после крупного ДТП с пассажирским автобусом в Астане, один в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ столицы.

В управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили о пострадавших пассажирах в результате ДТП с участием автобуса на проспекте Республики.

"По предварительным данным, 10 человек доставлены в различные городские стационары согласно полученным травмам, двое из пострадавших доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии, проводится экстренная операция. Бригады скорой помощи продолжают работать на месте и оказывают помощь", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Сети появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса.

Как позже отметили в полиции, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2251599-dtp-s-avtobusom-v-astane-10-chelovek-postradali-odin-v-tyazhelom-sostoyanii/