ДТП с автобусом в Астане: 10 человек пострадали, один в тяжелом состоянии
Опубликовано:
10 человек доставлены в различные городские стационары после крупного ДТП с пассажирским автобусом в Астане, один в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ столицы.
В управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили о пострадавших пассажирах в результате ДТП с участием автобуса на проспекте Республики.
"По предварительным данным, 10 человек доставлены в различные городские стационары согласно полученным травмам, двое из пострадавших доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Один из пострадавших в тяжелом состоянии, проводится экстренная операция. Бригады скорой помощи продолжают работать на месте и оказывают помощь", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее в Сети появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса.
Как позже отметили в полиции, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2251599-dtp-s-avtobusom-v-astane-10-chelovek-postradali-odin-v-tyazhelom-sostoyanii/