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Эзотерика

Жуткое ДТП в Астане: водителя автобуса задержали

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Автобус въехал в столб в Астане
Место ДТП. Фото: t.me/astanovka98

Водителя автобуса, допустившего ДТП накануне вечером на проспекте Республики в Астане, задержали и поместили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе столичного департамента полиции сообщили, что по факту ДТП в Астане возбуждено уголовное дело.

"По факту нарушения правил дорожного движения с участием маршрутного автобуса, повлекшего тяжкий вред здоровью пассажиров, возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, накануне в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы вчера сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. Сегодня в столичном автобусном парке №1 прокомментировали вчерашнее ДТП с участием маршрутного автобуса.

Также стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. По уточненным данным, всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое, состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое.

А в акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2251830-zhutkoe-dtp-v-astane-voditelya-avtobusa-zaderzhali/