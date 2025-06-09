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ДТП с автобусом в Астане: семья пострадавшей девочки получит четырехкомнатную квартиру

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Вручение сертификата
Вручение сертификата. Фото: акимат Астаны

В Астане акимат совместно с частным спонсором передал семье девочки, лишившийся ног в ДТП с автобусом, сертификат на квартиру в новом ЖК, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, в соответствии с поручением главы государства акимат совместно с частным спонсором передал семье сертификат на четырехкомнатную квартиру в новом ЖК в Астане.

ЖК будет сдан в октябре текущего года. Далее строительная организация также окажет содействие в ремонте и обустройстве квартиры.

Вручение сертификата
Вручение сертификата. Фото: акимат Астаны

Ранее сообщалось также о других мерах поддержки, которые сейчас реализуются, отмечается в публикации.

Напомним, сегодня в кулуарах Акорды аким Астаны сообщил журналистам, что ведомство предоставит жилье семье девочки, которой ампутировали обе ноги в результате ДТП с автобусом. Также говорилось о страховой выплате.

Еще аким сказал, что водитель автобуса, по его данным, не превышал скорость, а попавший в ДТП автобус был новым.

По самому происшествию напомним - ранее 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет.

В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, позже стало известно, что водителя автобуса задержали.

Сегодня, 9 июня, уполномоченный по правам человека в Казахстана Динара Закиева рассказала о встрече с девочкой, которой ампутировали ноги после ДТП, и добавила, что все вопросы, связанные с дальнейшей жизнью семьи, сейчас детально прорабатывает аким столицы Женис Касымбек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253627-chetyrehkomnatnuyu-kvartiru-poluchit-semya-devochki-kotoroy-amputirovali-nogi-posle-dtp-s-avtobusom-v-astane/