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"Превышения скорости не было": Касымбек о ДТП с автобусом в центре Астаны

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Автобус въехал в столб в Астане
Место ДТП. Фото: t.me/astanovka98

Аким Астаны Женис Касымбек в кулуарах Акорды рассказал, какие решения могут быть приняты после жуткой аварии с автобусом в центре города, передает корреспондент NUR.KZ.

"Виновных определит следствие. Насколько я понимаю, у водителя этого автобуса большой опыт - он, насколько мне известно, давно работает в этой сфере, в том числе в этой компании. Сейчас он находится под следствием. Еще раз прошу дождаться завершения следствия. Оно определит причины и степень ответственности конкретно по данному автобусу", - отметил Женис Касымбек.

По его словам, подобные происшествия случались и раньше.

"Это не особенность текущего года. Такие случаи происходили и 10, и 20, и 30 лет назад. Это дорожное движение.

Именно поэтому существуют правила дорожного движения - потому что эксплуатация любого транспортного средства связана с рисками. Это надо понимать. К сожалению, случилась такая ситуация. И я еще раз повторюсь: после завершения следствия все виновные будут привлечены к ответственности.

Конкретно по этому случаю, насколько мне известно, превышения скорости не было. Скорость была не такой высокой, как пишут некоторые комментаторы. Автобус поднимался на мост в оживленном месте. Причины (происшедшего - прим. ред.) я озвучить не могу - это установит следствие", - добавил аким.

При этом он отметил, что в ДТП попал новый автобус.

"В город поступило порядка 700 новых машин. Они достаточно качественные, активно используются. Эта компания выпускает около 5 миллионов подобных транспортных средств по всему миру ежегодно. Автобусы время от времени попадают в ДТП", - добавил аким Астаны.

Добавим, также Женис Касымбек сегодня сообщил, что семье девочки, которой ампутировали ноги после ДТП с автобусом, предоставят жилье.

О самом происшествии напомним - 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет.

В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, позже стало известно, что водителя автобуса задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2253447-prevysheniya-skorosti-ne-bylo-kasymbek-o-dtp-s-avtobusom-v-centre-astany/