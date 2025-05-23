Как в Астане будут обеспечивать общественный порядок в период выпускных, рассказали в МВД

Столичная полиция усиливает меры по охране общественного порядка в преддверии последнего звонка и выпускных, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в преддверии последнего звонка и выпускных вечеров столичная полиция усиливает меры по обеспечению общественного порядка и безопасности учащихся.

"Департамент полиции Астаны принимает комплекс мер для обеспечения правопорядка и безопасности.

В праздничные дни на территории школ и в местах массового скопления людей будут дежурить усиленные патрульные наряды. За каждым учебным заведением закреплены ответственные сотрудники полиции", - сообщают правоохранители.

Также в образовательных учреждениях проходят профилактические встречи с участием родителей, учащихся и педагогов.

Напомним, ранее также сообщалось, что правоохранительные органы усилили контроль и безопасность вблизи учебных заведений и мест массового отдыха детей в Казахстане.

Ранее представитель Минпросвещения ответила, будут ли проводиться рейды во время выпускных и проверки на сборы денег на мероприятия.

Также напомним, в начале мая в министерстве просвещения сообщали, что последний звонок в Казахстанских школах пройдет не традиционно 25 мая, а 23 или 24 числа.

А в прошлом месяце в Сети появились сообщения, что выпускникам некоторых школ запретили "фотографироваться и ярко одеваться во время последнего звонка". В столичном управлении образования прокомментировали эту информацию.

К слову, в прошлом году казахстанским выпускникам действительно запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях. Таким раскладом были разочарованы не только сами школьники, но и их родители.

Вице-министр просвещения Жумадильдаева поясняла, что новый формат проведения последнего звонка сделан для того, чтобы отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".