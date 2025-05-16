Будут ли проводиться рейды во время выпускных в Казахстане, ответили в Минпросвещения

На брифинге в СЦК официальный представитель Минпросвещения ответила, будут ли проводиться рейды во время выпускных и проверки на сборы денег на мероприятия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Любое мероприятие, как на территории школы, так и за ее пределами, требует от родителей и взрослых осознания своей ответственности. В первую очередь речь идет о безопасности детей.

Окончание учебного года - это, безусловно, важный этап. Задача взрослых - сохранить этот день в памяти детей как день благодарности школе, учителям, родителям и своей стране.

Ответственность в этом вопросе лежит не только на педагогах или администрации школы, но и на самих родителях. Они должны понимать возможные последствия и обеспечить, в первую очередь, безопасность.

Сейчас министерство взаимодействует с местными исполнительными органами. В случае поступления конкретных сигналов о нарушениях будут приняты соответствующие меры.

В целом мы ведем разъяснительную работу с родителями и надеемся, что нарушений удастся избежать", - заявила официальный представитель Минпросвещения Мереке Нурмуханова.

Отмечается, что в этом году 9-й класс в Казахстане окончат 364 тысячи детей, 11-й класс - 217 тысяч.

Учебный год закончится 25-го мая. Учитывая, что в школах пятидневка, для 1-х и 10-х классов проведут классный час в едином формате 23-го мая. Торжественные мероприятия для выпускников пройдут по решению администраций школ 23-го, либо 24-го мая в стенах школ. Формат и состав мероприятий формируют сами учебные организации.

Итоговые госэкзамены для 9-х классов пройдут с 29-го мая по 10-е июня, для 11 классов - с 30-го мая по 16-е июня. Церемония вручения аттестатов выпускникам школ пройдут с 18-го по 20-е июня.

Напомним, в начале мая в министерстве просвещения сообщали, что последний звонок в Казахстанских школах пройдет не традиционно 25 мая, а 23 или 24 числа. Об этом сообщили в министерстве просвещения, передает корреспондент NUR.KZ.

Добавим также, что в прошлом месяце в Сети появились сообщения, что выпускникам некоторых школ запретили "фотографироваться и ярко одеваться во время последнего звонка". В столичном управлении образования прокомментировали эту информацию.

К слову, в прошлом году казахстанским выпускникам действительно запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях. Таким раскладом были разочарованы не только сами школьники, но и их родители.

Вице-министр просвещения Жумадильдаева поясняла, что новый формат проведения последнего звонка сделан для того, чтобы отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".