МВД усилило контроль вблизи мест массового отдыха в Казахстане
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Правоохранительные органы усилили контроль и безопасность вблизи учебных заведений и мест массового отдыха детей в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.
Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, сегодня на заседании министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил о начале ОПМ "Внимание - дети!"
В рамках проводимого мероприятия правоохранительные органы усилили контроль и безопасность вблизи учебных заведений и мест массового отдыха детей.
Кроме того, приближены маршруты патрулирования к школам и детским площадкам, усилен надзор на пешеходных переходах и перекрестках, а полицейские также проверяют соблюдение правил безопасной перевозки школьников.
В ходе рейдов уже выявлены недостатки инфраструктуры: отсутствуют светофоры, дорожные знаки и разметка в регионах Ұлытау, Жетісу, Абай, а также Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. Акиматам поставлена задача устранить эти недостатки до 1 сентября текущего года.
Отдельное внимание уделяется безопасности в местах массового отдыха детей. МВД обеспечивает проверку персонала лагерей, закрепляет за детскими лагерями сотрудников полиции и организует сопровождение перевозок детей к местам отдыха.
Напомним, ранее представитель Минпросвещения ответила, будут ли проводиться рейды во время выпускных и проверки на сборы денег на мероприятия.
Добавим, также сегодня премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам взять на личный контроль детские лагеря: на заседании правительства по вопросам завершения учебного года и организации детского летнего отдыха была отмечена важность создания условий для досуга и отдыха детей в период летних каникул.
Отметим, прошлым летом министр по ЧС Чингис Аринов рассказал, что в Казахстане выявили детские летние лагеря, которые расположены рядом с водоемами, где купаться опасно. Сообщалось, что лишь в 19 из более 30 детских лагерей вблизи водоемов есть оборудованные места для купания.
Мы также писали, что казахстанцы могут отправить своих детей на отдых в загородные детские лагеря. При этом некоторым гражданам доступны бесплатные путевки в такие места. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246895-mvd-usililo-kontrol-vblizi-mest-massovogo-otdyha/