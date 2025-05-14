Число браков в Казахстане оказалось минимальным за 11 лет: меньше женились только в пандемию

По всему Казахстану наблюдается сокращение числа браков - квартальный показатель оказался минимальным с начала 2014 года, меньше браков казахстанцы заключали только в период пандемии, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Первого кредитного бюро "Data Hub" опубликован анализ данных Бюро национальной статистики за январь-март текущего года.

"В январе-марте 2025 года в стране было заключено приблизительно 22,5 тыс. союзов - это на 16%, или 4,3 тыс. меньше, чем фиксировалось годом ранее", - сообщается в публикации.

Показатель оказался на минимуме для любого из кварталов по крайней мере с начала 2014 г., если не считать аномальный из-за коронавирусных ограничений II кв. 2020 г. (16,6 тыс. браков).

Число браков по итогам квартала. Фото: t.me/DataHub_FCBK

Сокращение числа браков отмечается по всей РК; сильно утянули показатели вниз показатели двух крупных регионов - Туркестанской области (там в относительном выражении получилось -19%) и Алматы (-21%).

Что касается общего коэффициента брачности, который позволяет оценить показатели из расчета на 1000 человек за период, то он, соответственно, снижается, также во всех регионах.

В целом по стране уровень в январе-марте составил 4,47 против 5,33 в те же месяцы прошлого года. Кстати, самый низкий коэффициент сейчас в ЗКО (3,72), самый высокий - в Алматинской области (5,26).

Добавим, также сегодня сообщалось, что в первом квартале текущего года в Казахстане родилось рекордно мало детей. Речь идет об антирекорде за последние 11 лет.

Касательно заключения брачных союзов напомним, в марте в Бюро нацстатистики заявили, что за последние пять в лет в Казахстане сильно снизилось число желающих вступить в брак. Психолог назвала причины такого явления.

Отметим, что в феврале прошлого года также появилась информация, что казахстанцы стали реже вступать в брак.

При этом прошлой весной сообщалось, что с начала 2024 года в Казахстане были созданы 40 тысяч новых семей. Города, лидировавшие по количеству заключенных браков - Алматы, Астана и Шымкент.

А в Верховном суде рассказали, что за последние три года суды Казахстана рассмотрели десятки тысяч дел о расторжении брака. В некоторых регионах разводы являются частым явлением.

До этого в Сети появилась информация, что Казахстан оказался лидером по разводимости среди стран СНГ.

Позже Бюро национальной статистики опровергло данную информацию, заявив, что ведомство отправило письмо авторам статьи об ошибочно распространенных данных на мировом ресурсе.

Однако и в январе 2023 года специалисты Центра изучения института семьи заявляли, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.