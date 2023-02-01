В городах Казахстана стали реже заключать браки, заявила эксперт

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На брифинге в СЦК глава Центра изучения института семьи сообщила, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Было замечено умеренное снижение коэффициента брачности в городской местности. Это связано с тем, что сейчас существует тенденция гражданских браков, социально-экономическая ситуация также влияет на снижение брачности среди населения, повышается средний возраст вступления в брак.

С 2019 года у нас наблюдается снижение рождаемости. Средний возраст материнства в последние годы у нас остается на одном уровне - 25,2 года", - заявила глава Центра изучения института семьи Казахстанского института общественного развития Жулдыз Батталова.

По ее словам, несмотря на глобальный тренд снижения рождаемости и начало второго демографического перехода, Казахстан сохраняет высокую рождаемость.

"Имеют место различия между этническими группами в установках на рождаемость. Коэффициенты брачности более высокие у представителей казахского этноса, в то время как у русских и представителей других этнических групп низкие показатели рождаемости", - сообщила спикер.

Социсследования браков в Казахстане, по ее словам, также показали, что в большинстве семей главой считается мужчина, при этом в обязанностях по домашней работе, уходу за детьми и распределении бюджета мужчины и женщины участвуют совместно.

Согласно документу "Об утверждении Методики расчета показателей брака (супружества) и расторжения брака (супружества)", опубликованному на сайте ИПС "Адилет", брачность – процесс образования супружеских пар в населении.

Брачность и разводимость являются важными демографическими процессами и определяют формирование и распад семей, в значительной степени оказывают воздействие на рождаемость.

Напомним, что, согласно статистике, количество заключенных союзов в 2021 году превысило число браков в 2020 году на 8,9 процентов. Однако в первой половине 2022 года данный показатель в городах снизился.

Также мы писали, что в сентябре прошлого года в Казахстане сократили сроки регистрации брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007646-v-gorodah-kazahstana-stali-rezhe-zaklyuchat-braki-zayavila-ekspert/