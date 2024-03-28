Информацию о "лидерстве" Казахстана по числу разводов опровергли в Нацстате

В Бюро нацстатистики назвали недействительными ранее распространенные в Сети данные исследования, по результатам которых Казахстан оказался на 2-м месте в мире по количеству разводов, передает NUR.KZ.

Согласно данным пресс-службы Бюро нацстатистики, информация о нахождении Казахстана на втором месте в мире по разводимости не соответствует действительности.

"Информация о том, что Казахстан занимает второе место после Мальдив с коэффициентом разводимости равным 4,6, не соответствует действительности. Отметим, что главным источником ложной информации является статья на сайте worldpopulationreview.com", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Бюро.

В то же время Бюро приводит свои данные. Так, коэффициент разводимости по итогам 2022 года составил 2,27 на 1000 человек. В сравнении с 2020, 2021 годами наблюдается снижение коэффициента - с 2,56 и 2,54 соответственно.

Однако итоговых данных по разводам за 2023 год специалисты не предоставили, отметив, что опубликованы они будут в апреле.

Здесь же сообщили, что Бюро уже направило письмо авторам статьи об ошибочно распространенных данных на мировом ресурсе.

Ранее сообщалось о том, что, согласно данным Petrelli Previtera, по состоянию на 4 марта 2024 года, Казахстан - второй в мире по коэффициенту разводимости после Мальдив (4,6 на 1000 человек).

По словам экспертов, основными причинами разрыва пар в нашей стране являются вмешательство родственников (61%), отсутствие моральных ограничений (41%), легкий процесс развода (25%).

Напомним, в начале прошлого года были озвучены данные исследования Центра изучения института семьи, согласно которым в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

Также в ходе соцопроса, проведенного в стране также в прошлом году, респондентов просили назвать причины, оправдывающие расторжения брака. Среди главных причин разводов значатся алкоголизм и наркомания, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционная сексуальная ориентация.

В ноябре прошлого года стало известно о том, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов. Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел.

В феврале этого года сообщалось, что в Казахстане число новых браков установило антирекорд. Сейчас показатель, по данным аналитиков Data Hub, находится на минимуме за последние 19 лет.