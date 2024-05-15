Города-лидеры по количеству заключенных браков назвали в Казахстане

С начала года в Казахстане появилось 40 тысяч новых семей. Города, лидирующие по количеству заключенных браков — Алматы, Астана и Шымкент, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

Как сообщается на официальном сайте госкорпорации "Правительство для граждан", 15 мая в мире отмечают Международный день семей, учрежденный ООН. К этой дате "Правительство для граждан" подготовило статистику по заключенным бракам в стране.

"За 10 месяцев государственная корпорация зарегистрировала более 103 тысяч браков, в том числе 40 тысяч новых семей появились с начала 2024 года

Лидеры по количеству бракосочетаний – Алматы, Астана и Шымкент. Также с июля 2023 зарегистрировано рождение 328 тысяч новых граждан страны", — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что торжественные регистрации браков сейчас проводятся в Астане, Караганде, Алматы и Костанае. Эту услугу госкорпорация планирует внедрить и в других городах.

Также в планах внедрение торжественной регистрации рождения ребенка. Уже сейчас, по данным госкорпорации, идут переговоры с медицинскими учреждениями Астаны о доставке свидетельств о рождении и вручении их родителям прямо в родильных домах. Если пилотный проект в столице окажется востребованным, его планируют масштабировать.

В конце прошлого года аналитики называли самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане. Сообщалось, что самый "урожайный" на заключение браков месяц – август, а разводиться граждане предпочитают в мае.

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