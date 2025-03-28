Казахстанцы стали реже вступать в брак: психолог объяснила почему

В Бюро нацстатистики заявили, что за последние пять в лет в Казахстане сильно снизилось число желающих вступить в брак. Психолог назвала причины, передает сайт телеканала КТК.

По данным статистики, новые семьи в прошлом году создали 123 тысячи пар, это на 11% меньше показателей 2019-го. Растет и возраст женихов и невест.

Психологи считают, что причина в страхе серьезных отношений и смене приоритетов в сторону карьеры., говорят психологи.

"Сейчас, действительно, если взять настоящее время, то число браков очень сильно уменьшилось. Люди боятся идти в какие-то серьезные отношения, тем более связывать себя узами брака.

Самого брака как такового люди не боятся, а люди боятся последствий брака, то есть боятся обжечься, боятся, что они ранятся в этих отношениях. Поэтому люди, как правило, не сильно так стремятся при своей осознанности – и оттягивают этот момент", - поделилась семейный психолог Саида Налибаева.

По данным бюро Нацстатистики, в 2019-м было зарегистрировано более 140 тысяч браков. А в прошлом году уже на 11,5% меньше.

Изменения заметны и в возрасте молодоженов. 10 лет назад невесты в среднем выходили замуж в 24 с половиной года, а женихи – в 27 лет. Теперь девушки стали заключать браки позже – в 25 лет, а парни решаются создавать семьи к 28 годам.

Источник: КТК