Казахстан оказался лидером по разводимости среди стран СНГ

В Казахстане по итогам прошлого года зарегистрировали браки рекордно низкое количество раз. Наряду с этим за 12 месяцев 2023 года сократилось и число разводов, передает Ranking.kz.

За 12 месяцев 2023 года в Казахстане зарегистрировали брак 120,9 тыс. пар, что на 6% меньше, чем годом ранее. Данный показатель оказался для нашей страны рекордно низким. Для сравнения: 2008 год стал самым скудным на браки – тогда поженились более 135 тыс. казахстанских пар, при этом население в тот период в Казахстане не достигало и 16 млн человек.

За прошлый год численность зарегистрированных браков в городах сократилась на 6,4% до 80 тыс., в селах — на 5,1% до 40,9 тыс.

Кроме того, на этот раз и число разводов оказалось тоже рекордно низким – всего 16,8 тыс. случаев, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. В городах данный показатель сократился на 5,2%, в селах – на 5,5%.

В тройку лидеров по числу зарегистрированных браков вошли жители Алматы (чуть более 13 тыс.), Туркестанская область (11,8 тыс.) и Астана (10,4 тыс.).

Наибольшее число разводов – в Алматы (2,3 тыс.), Карагандинской области (1,5 тыс.) и Астане (1,5 тыс.).

При этом, согласно данным Petrelli Previtera, по состоянию на 4 марта 2024 года, Казахстан — второй в мире по коэффициенту разводимости после Мальдив (4,6 на 1000 человек). По словам экспертов, основными причинами разрыва пар в нашей стране являются вмешательство родственников (61%), отсутствие моральных ограничений (41%), легкий процесс развода (25%).

Однако, несмотря на это, казахстанцы по-прежнему ценят институт брака. Исследования показывают, что 82,5% молодых людей от 18 до 29 лет видят свое будущее в браке и с детьми.

Напомним, в феврале прошлого года эксперты Центра изучения института семьи провели опрос, который показал, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности. При этом популярность гражданских браков стала расти.

Также в ходе опроса казахстанцы рассказали, из-за чего принимают решение расторгнуть брак. Среди главных причин разводов значатся алкоголизм и наркомания, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционная сексуальная ориентация.

В феврале этого года число новых браков установило антирекорд в Казахстане. По данным аналитиков Data Hub, показатель находится на минимуме за последние 19 лет.