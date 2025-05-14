Рождаемость в Казахстане упала до рекордно низкого уровня за последние 11 лет
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В первом квартале текущего года в Казахстане родилось рекордно мало детей, сообщает "Первое кредитное бюро". Речь идет об антирекорде за последние 11 лет, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Первого кредитного бюро "Data Hub" опубликован анализ данных Бюро национальной статистики за январь - март текущего года.
"С января по март было зарегистрировано 77,3 тыс. живорождений. Это почти на 16% меньше к периоду годичной давности и минимум по крайней мере с I квартала 2014 года", - сказано в публикации.
В динамике числа родившихся живыми детей можно невооруженным глазом заметить сезонность. Самые высокие значения в году обычно фиксируются по итогам III квартала, причем особенно ощутимыми сезонные всплески были в пандемийных 2020 и 2021 годах. Самые же низкие значения в свою очередь более характерны для первых трех месяцев года.
"Однако, как бы сильно ни колебался показатель от квартала к кварталу, за последние полные 11 лет он ни разу не опускался ниже отметки в 90 тыс. новорожденных", - отмечается в посте.
Снижение к январю-марту 2024 года отмечается во всех 20 регионах. Темпы ниже средних оказались сразу в 12 из них. Кроме того, в селах наблюдается еще более заметная негативная динамика, чем в городе, - 18,1% против - 14,2%.
Недавно новые данные по численности населения Казахстана на 1 марта 2025 года опубликовали в Бюро национальной статистики - согласно им, в стране проживает 20 316 155 человек.
В прошлом году мы писали, что в Казахстане снижается рождаемость. Эксперты считают, что демографический показатель продолжит снижаться ближайшие пять лет.
Добавим, в ноябре 2024 года отмечалось, что наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.
А в октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244789-rozhdaemost-v-kazahstane-upala-do-rekordno-nizkogo-urovnya-za-poslednie-11-let/