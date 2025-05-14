Рождаемость в Казахстане упала до рекордно низкого уровня за последние 11 лет

В первом квартале текущего года в Казахстане родилось рекордно мало детей, сообщает "Первое кредитное бюро". Речь идет об антирекорде за последние 11 лет, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Первого кредитного бюро "Data Hub" опубликован анализ данных Бюро национальной статистики за январь - март текущего года.

"С января по март было зарегистрировано 77,3 тыс. живорождений. Это почти на 16% меньше к периоду годичной давности и минимум по крайней мере с I квартала 2014 года", - сказано в публикации.

В динамике числа родившихся живыми детей можно невооруженным глазом заметить сезонность. Самые высокие значения в году обычно фиксируются по итогам III квартала, причем особенно ощутимыми сезонные всплески были в пандемийных 2020 и 2021 годах. Самые же низкие значения в свою очередь более характерны для первых трех месяцев года.

"Однако, как бы сильно ни колебался показатель от квартала к кварталу, за последние полные 11 лет он ни разу не опускался ниже отметки в 90 тыс. новорожденных", - отмечается в посте.

Снижение к январю-марту 2024 года отмечается во всех 20 регионах. Темпы ниже средних оказались сразу в 12 из них. Кроме того, в селах наблюдается еще более заметная негативная динамика, чем в городе, - 18,1% против - 14,2%.

Недавно новые данные по численности населения Казахстана на 1 марта 2025 года опубликовали в Бюро национальной статистики - согласно им, в стране проживает 20 316 155 человек.

В прошлом году мы писали, что в Казахстане снижается рождаемость. Эксперты считают, что демографический показатель продолжит снижаться ближайшие пять лет.

Добавим, в ноябре 2024 года отмечалось, что наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.

А в октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.