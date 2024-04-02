В каких регионах Казахстана разводятся чаще всего, рассказали в Верховном суде

За последние три года суды Казахстана рассмотрели десятки тысяч дел о расторжении брака. В некоторых регионах разводы являются частым явлением, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда РК, в 2021-2023 годах в Казахстане наблюдался рост числа разводов.

В 2021 году в суды поступило более 80 тысяч дел о расторжении брака, в 2022 году - 82 тысячи дел, в 2023 году - более 78 тысяч дел и заявлений. Почти половину из них суды удовлетворили.

"Желающих развестись больше всего в Алматы, Алматинской и Карагандинской областях. Меньше всего - в области Ұлытау", - говорится в сообщении Верховного суда.

Апелляция отменила 89 судебных актов (8,1% от обжалованных решений), кассация - 4 судебных акта (3,7%).

В пресс-службе суда также отмечают, что с каждым годом в Казахстане наблюдается все меньше пар, желающих связать себя узами брака.

В 2021 году казахстанские органы РАГС зарегистрировали более 120 тысяч браков, в 2022 году - 128,4 тысячи, в 2023 году - 120,9 тысяч союзов. Для сравнения: в 2017 году в Казахстане поженились около 140 тысяч пар.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что Казахстан оказался лидером по разводимости среди стран СНГ.

Позже Бюро национальной статистики опровергло данную информацию, заявив, что ведомство отправило письмо авторам статьи об ошибочно распространенных данных на мировом ресурсе.

В январе 2023 года специалисты Центра изучения института семьи заявили, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

В феврале того же года казахстанцам представили результаты соцопроса на тему "Казахстанские семьи 2022". Среди прочего граждан попросили назвать причины разводов. Так, по данным жителей страны, чаще все разводы происходят из-за насилия, измен, либо смены сексуальной ориентации одного из партнеров.

В ноябре 2023 года эксперты заявили, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще.

В феврале 2024 года появилась информация, что казахстанцы стали реже вступать в брак.