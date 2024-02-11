Казахстанцы стали реже вступать в брак

В Казахстане число новых браков установило антирекорд. Сейчас показатель, по данным аналитиков Data Hub, находится на минимуме за последние 19 лет, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале первого кредитного бюро, в 2023 году казахстанцы заключили 120,9 тыс. браков.

"К предыдущему году это меньше почти на 6%, или 7,5 тыс. ед. Сейчас показатель находится на минимуме за 19 лет. Годовое снижение наблюдается во всех областях, кроме области Ұлытау. В самом редконаселенном регионе число браков увеличилось на 57 единиц, до 1,5 тысяч в год", - говорится в сообщении.

Между тем, самая густонаселенная область - Туркестанская - сыграла прямо противоположную роль. Число новых браков здесь наоборот сократилось на 1,5 тыс. единиц до показателя в 11,8 тыс. единиц.

Также, по данным аналитиков, ощутимую негативную динамику показали и другие южные регионы. Прежде всего, Алматинская область - 10,1 тыс. единиц (минус 0,6 тыс. единиц).

"Вдобавок ко всему, в 2023 году упало и число родившихся. Нынешний результат – 388 тыс. человек (-15,9 тыс.чел.). Это минимум за 10 лет", - подытожили в Data Hub.

Ранее мы писали о том, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще.

В ноябре прошлого года стало известно о том, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов. Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел.

Также аналитиками были названы самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане.