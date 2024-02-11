Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы стали реже вступать в брак

Опубликовано:

обручальные кольца
Бракосочетание. Иллюстративное фото: Lisa Shaetzle/Getty Images

В Казахстане число новых браков установило антирекорд. Сейчас показатель, по данным аналитиков Data Hub, находится на минимуме за последние 19 лет, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале первого кредитного бюро, в 2023 году казахстанцы заключили 120,9 тыс. браков.

"К предыдущему году это меньше почти на 6%, или 7,5 тыс. ед. Сейчас показатель находится на минимуме за 19 лет. Годовое снижение наблюдается во всех областях, кроме области Ұлытау. В самом редконаселенном регионе число браков увеличилось на 57 единиц, до 1,5 тысяч в год", - говорится в сообщении.

Между тем, самая густонаселенная область - Туркестанская - сыграла прямо противоположную роль. Число новых браков здесь наоборот сократилось на 1,5 тыс. единиц до показателя в 11,8 тыс. единиц.

Также, по данным аналитиков, ощутимую негативную динамику показали и другие южные регионы. Прежде всего, Алматинская область - 10,1 тыс. единиц (минус 0,6 тыс. единиц).

"Вдобавок ко всему, в 2023 году упало и число родившихся. Нынешний результат – 388 тыс. человек (-15,9 тыс.чел.). Это минимум за 10 лет", - подытожили в Data Hub.

Ранее мы писали о том, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще.

В ноябре прошлого года стало известно о том, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов. Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел.

Также аналитиками были названы самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060363-kazahstantsy-stali-rezhe-vstupat-v-brak/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.