9-балльные пробки образовались на улицах Алматы из-за сильного дождя
Опубликовано:
В Алматы следом за градом началась гроза, а также сильный дождь - на улицах города наблюдаются 9-балльные пробки. Помимо этого, очевидцы сообщают о ДТП на дорогах, передает NUR.KZ.
Жители Алматы в соцсетях обсуждают непогоду, которая сегодня обрушилась на город. Вслед за градом началась гроза и сильный ливень.
Подписчики Telegram-канала Almaty Today пишут, что в районах города наблюдаются гроза и молния.
"Только вот от прямо громких молний иногда страшно", "Тропический ливень прямо", "Миссия "Добраться до машины сухой" - провалена", - пишут жители города.
Пользователи соцсетей также отмечают, что утром погода была солнечной, а вот днем резко пошел дождь.
@sashkeeva #алматы #погода #лето #дождь ♬ оригинальный звук - Айдана
По данным 2GIS, сейчас в Алматы наблюдаются 9-балльные пробки. Красным цветом в приложении помечены десятки улиц в нескольких районах мегаполиса. Кроме того, водители отметили порядка 10 мест в городе, где произошли ДТП.
Напомним, сегодня в ряде районов Алматы прошел крупный град - видео публиковали пользователи Сети. После этого в ДЧС сообщили, что предстоящей ночью в Алматы ожидается гроза, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду
Отметим, 7 апреля текущего года на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества.
Тогда очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.
Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия также появилось в Сети. Вскоре в пресс-службе акимата Алматы сообщили данные о последствиях мощной бури.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241528-na-ulicah-almaty-iz-za-silnyh-dozhdey-obrazovalis-9-ballnye-probki/