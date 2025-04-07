Ливень, сильнейший ветер, поваленные деревья: мощная буря обрушилась на Алматы (фото, видео)

Жители Алматы в соцсетях делятся фотографиями и видео непогоды, обрушившейся на город сегодня вечером. По словам жителей, в некоторых районах нет света, передает NUR.KZ.

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Ближе к 20 часам вечера жители Алматы в соцсетях начали обсуждать сильнейший ветер, после которого началась гроза и ливень.

Позже в соцсетях появились и последствия непогоды, в некоторых районах города упали деревья.

Так, на одном из видео, снятых очевидцами, видно, как на легковой автомобиль упало дерево.

В комментариях в соцсетях многие пользователи пишут, что остались без электричества. По словам местных жителей, в некоторых районах городах прошел град.

Комментариев от акимата и служб спасения о последствиях бури пока не поступало.