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Ливень, сильнейший ветер, поваленные деревья: мощная буря обрушилась на Алматы (фото, видео)

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непогода в Алматы
Обстановка в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatytoday/

Жители Алматы в соцсетях делятся фотографиями и видео непогоды, обрушившейся на город сегодня вечером. По словам жителей, в некоторых районах нет света, передает NUR.KZ.

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Ближе к 20 часам вечера жители Алматы в соцсетях начали обсуждать сильнейший ветер, после которого началась гроза и ливень.

Позже в соцсетях появились и последствия непогоды, в некоторых районах города упали деревья.

Так, на одном из видео, снятых очевидцами, видно, как на легковой автомобиль упало дерево.

В комментариях в соцсетях многие пользователи пишут, что остались без электричества. По словам местных жителей, в некоторых районах городах прошел град.

Комментариев от акимата и служб спасения о последствиях бури пока не поступало.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233830-liven-silneyshiy-veter-povalennye-derevya-nepogoda-obrushilas-na-almaty-foto-video/