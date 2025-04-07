Буря в Алматы: в одном из многоэтажных домов сорвало крышу (видео)
Опубликовано:
Жители Алматы продолжают в соцсетях делиться кадрами мощной бури. Так, очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу, передает NUR.KZ.
В соцсетях очевидцы публикуют видео, которое, по их словам, было снято в микрорайоне Таугуль. По некоторым данным, ЧП произошло в доме №53.
На кадрах видно, что в пятиэтажном многоквартирном доме из-за сильного ветра сорвало крышу. Автор одного из видео утверждает, что крыша была из шифера и ее "просто смело".
Ранее сообщалось, что сегодня вечером на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.
В акимате города и в Департаменте по чрезвычайным ситуациям о последствиях бури пока ничего не сообщали.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233836-burya-v-almaty-v-odnom-iz-mnogoetazhnyh-domov-sorvalo-kryshu-video/