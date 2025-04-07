Буря в Алматы: в одном из многоэтажных домов сорвало крышу (видео)

Жители Алматы продолжают в соцсетях делиться кадрами мощной бури. Так, очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу, передает NUR.KZ.

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В соцсетях очевидцы публикуют видео, которое, по их словам, было снято в микрорайоне Таугуль. По некоторым данным, ЧП произошло в доме №53.

На кадрах видно, что в пятиэтажном многоквартирном доме из-за сильного ветра сорвало крышу. Автор одного из видео утверждает, что крыша была из шифера и ее "просто смело".

Ранее сообщалось, что сегодня вечером на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.

В акимате города и в Департаменте по чрезвычайным ситуациям о последствиях бури пока ничего не сообщали.