Крупный град прошел в нескольких районах Алматы (видео)

В ряде районов Алматы прошел крупный град - видео публикуются в Сети. Тем временем ДЧС обратился к алматинцам и предупредил о надвигающейся непогоде - грозе и сильном ветре, передает NUR.KZ.

В Алматы разыгралась непогода: в нескольких районах мегаполиса прошел не просто дождь, а крупный град. Заснявшие его очевидцы присылают видео в новостные каналы.

Тем временем пресс-служба ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" об опасных явлениях информирует, что 3 мая ночью в Алматы ожидается гроза и сильный ветер - порывы ветра могут достичь 18 метров в секунду.

ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями.

Также, при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Напомним, ранее в апреле мощная буря обрушилась на Алматы: в некоторых районах города прошел град, упали деревья, отключилось электричество.

Также в начале этой недели на севере Казахстана прошел крупный град - в Сети появилось видео, где очевидец из Петропавловска демонстрирует градины на ладони.

Добавим, что в пятницу, 2 мая, на большей части Казахстана ожидается непогода - в регионах объявлено штормовое предупреждение.