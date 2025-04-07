Мощный ураган в Алматы: о последствиях рассказали в акимате

В пресс-службе акимата Алматы сообщили первые данные о последствиях мощной бури, произошедшей сегодня в мегаполисе, передает NUR.KZ. Уже зафиксировано от 2 до 6 мм осадков.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата города, с 19:30 часов в городе начался кратковременный ливневый дождь с порывами ветра и грозой, который должен завершиться до 02:00 ночи 8 апреля. На момент публикации в различных частях города зафиксировано от 2 до 6 мм осадков.

Сообщается, что в работе задействовано 376 единиц спецтехники, в том числе 255 - от ГКП "Алматы Тазалық" и 121 - от частных подрядных организаций, также работают 395 дорожных рабочих.

В наличии имеются 27 мотопомп и 1600 мешков с песком. Для своевременного предупреждения и устранения локальных подтоплений работают 42 оперативные бригады, оснащенные необходимым оборудованием.

"Всего зафиксировано 28 случаев падения деревьев, из них 3 случая падения деревьев на жилые дома. Также зафиксировано 3 случая повреждения кровли жилых зданий и 1 случай падения строительного ограждения.

Идет ликвидация последствий непогоды. На местах работают дежурные бригады районных акиматов и ДЧС", - сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.

Вскоре очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.

Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия также появилось в Сети.

А в "Алатау Жарық компаниясы" прокомментировали последствия мощной бури, из-за которой многие потребители в городе остались без электричества.