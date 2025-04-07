Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мощный ураган в Алматы: о последствиях рассказали в акимате

Опубликовано:

Дерево упало на машину в Алматы
Дерево упало на машину. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_kz

В пресс-службе акимата Алматы сообщили первые данные о последствиях мощной бури, произошедшей сегодня в мегаполисе, передает NUR.KZ. Уже зафиксировано от 2 до 6 мм осадков.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата города, с 19:30 часов в городе начался кратковременный ливневый дождь с порывами ветра и грозой, который должен завершиться до 02:00 ночи 8 апреля. На момент публикации в различных частях города зафиксировано от 2 до 6 мм осадков.

Сообщается, что в работе задействовано 376 единиц спецтехники, в том числе 255 - от ГКП "Алматы Тазалық" и 121 - от частных подрядных организаций, также работают 395 дорожных рабочих.

В наличии имеются 27 мотопомп и 1600 мешков с песком. Для своевременного предупреждения и устранения локальных подтоплений работают 42 оперативные бригады, оснащенные необходимым оборудованием.

"Всего зафиксировано 28 случаев падения деревьев, из них 3 случая падения деревьев на жилые дома. Также зафиксировано 3 случая повреждения кровли жилых зданий и 1 случай падения строительного ограждения.

Идет ликвидация последствий непогоды. На местах работают дежурные бригады районных акиматов и ДЧС", - сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.

Вскоре очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.

Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия также появилось в Сети.

А в "Алатау Жарық компаниясы" прокомментировали последствия мощной бури, из-за которой многие потребители в городе остались без электричества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2233869-28-sluchaev-padeniya-derevev-o-posledstviyah-moshchnoy-buri-rasskazali-v-akimate-almaty/