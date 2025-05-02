Дождь в Алматы, +26 в Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 2 мая, в Астане и Шымкенте обещают погоду без осадков, а жителей Алматы предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 6,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.